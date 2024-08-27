دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوى مشروع لأنَّه عنوان محبته

كتب لؤى على

أكدت دار الافتاء أن الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

وتابعت :إن الاحتفال بالمولد النبوي هو احتفال بأعظم خير منَّ الله علينا به، هو مولد سيد الخلق ﷺ؛ نور الأرض وإشراقها، والاحتفال به احتفال بنعمة الهداية، ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، ونعمة مولد نبي الرحمة، فقد قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ).