اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دار الإفتاء تحدد خطوات الحصول على الاستشارات الزوجية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 04:00 ص
دار الإفتاء تحدد خطوات الحصول على الاستشارات الزوجية.. اعرف التفاصيل دار الافتاء
كتب لؤى على

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حددت دار الإفتاء خطوات الحصول على الاستشارات الزوجية، وهذه الخدمة متخصصة فى حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق.

وتعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسرى وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسى والشرعى.

ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الأرضى (0225910678).

أو المراسلة على واتس آب أو الاتصال بالرقم (01144802021).

ومواعيد العمل بالإدارة يوميًّا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.







دار الافتاء

الارشاد الزواجى

الزوجين

الزواج



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