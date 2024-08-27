تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد للشعبة العلمية

محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق عن قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، والتى تضم قائمة من الكليات والمعاهد العليا وهى:

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

الفني التجارى ببور سعيد

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

الفني التجارى بدمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية العريش رياضة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

الفني التجارى بالعريش

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

تربية رياضية بنات سوهاج

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

تربية مطروح رياضه

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفني التجارى بقنا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

الفني للفنادق المطريه

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

تربية رياضية بنات أسيوط

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

ك.ت. فني صناعى اسوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

تربية رياضية بنات مدينة السادات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

تربية رياضية بنين السويس

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

تربية رياضية بنين العريش

تربية مدينة السادات رياضة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية بنات العريش

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

تربية الوادي الجديد رياضة

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسوان رياضة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الفيوم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية بنات بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

ك.ت. فني صناعى قنا

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني صناعى بنها

تربية رياضية بنين أسوان

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

تربية نوعية مطروح

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

الفني التجارى بالروضه

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

الفني التجارى باسيوط

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين أسيوط

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية الفيوم رياضة

سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش

تربية رياضية بنات الزقازيق

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية رياضية بنات المنيا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

المعهد العالى للغات بأسوان

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد المنيا العالى للغات

الفني التجارى بسوهاج

خدمة اجتماعية الفيوم

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية سوهاج رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية (طفولة) العريش

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية نوعية أسوان

تربية موسيقية حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية رياضية بنين مدينة السادات

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية بنين بني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

الفني التجارى بالمنصوره

تربية (طفولة) أسوان

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات السويس

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

تربية الاقصر رياضه

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تربية فنية المنيا

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

المعهد العالي للغات بالمنصورة

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

تربية رياضية بنات دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

تربية (طفولة) عين شمس

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

تربية نوعية المنصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تربية (طفولة) دمنهور

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

أقتصاد منزلى حلوان

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية بنين الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

تربية نوعية الزقازيق

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

خدمة اجتماعية أسيوط

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

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أقتصاد منزلى بنات عين شمس

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خدمة اجتماعية أسوان

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تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

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تربية دمنهور رياضة

تربية السويس رياضة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية طفولة مبكرة المنيا

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

تربية نوعية طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

ك.ت. فني صناعى سوهاج

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى قويسنا

تربية نوعية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالمحله الكبرى

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية رياضية بنات بني سويف

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

دراسات نوعيه العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية