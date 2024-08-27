نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ترشيح 44190 طالب بالشعبة العلمية للمعاهد

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 44190 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العإلى فى حين تم ترشيح 224317 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

وعلى جانب آخر أتاح موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى:

https://tansik.digital.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx



وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة ألفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

