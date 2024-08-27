اجتماع مجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس 2024.. تعرف على التفاصيل

الدقهلية - سارة الباز

ناقش مجلس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة فى جلسته المنعقدة برقم 614، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات الخاصة بالشأن الجامعى، وتم التأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية، وذلك على النحو التالي:

- ضرورة استعداد كليات الجامعة ووضع الجداول الدراسية للعام الدراسى الجديد 2024/2025.

- الانتهاء من جاهزية كليات الجامعة، والحرم الجامعى قبل بداية العام الدراسى الجديد؛ لاستعادة المنظر الجمالى للحرم الجامعى، وتيسير التحرك على الطلاب داخله.

- متابعة عمداء الكليات بالتعاون مع أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية؛ لتطوير المظهر الحضارى، والمنظر الجمالى الداخلى، والخارجى للكلية، والاهتمام بالمحافظة على نظافة المبانى، وصيانتها سواء من الداخل أو الخارج.

- الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمبانى، والمنشآت الجامعية، والمدن الجامعية؛ لتكون الجامعة فى أبهى صورها مع بداية الدراسة للعام الجامعى الجديد، مع ضرورة توفير الطاقة.

- التأكيد على أهمية إجراءات الأمن والسلامة، وضرورة إعداد خطة للإخلاء بجدول زمنى محدد لكافة قطاعات الجامعة.

كما وافق المجلس على:

- بدء الدراسة بمرحلة الماجستير لبرنامجى (ماجستير الوقاية والتحكم فى العدوى، وماجستير الرعاية الصحية القائمة على الدلائل) بكلية التمريض للعام الجامعى 2024/2025.

- منح الألقاب العلمية والتعيينات: (منح 12 لقب أستاذ – تعيين 16 أستاذ مساعد – تعيين 20 مدرس – وزميل).

- الموافقة على عقد عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم تشمل:

- توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة، وجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية.

- توقيع اتفاقية التعاون بين كلية الطب البيطرى، وجامعة سنجان الزراعية بالصين، وكلية الطب البيطرى بالجامعة.