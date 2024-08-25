يونيسف تشيد بمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" لرفع الوعى البيئى لدى طلاب المدارس

كتبت: هند المغربي

أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالمبادرة المصرية "صحتنا في بيئتنا"، والتي نفذتها بهدف رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس في عدد من المحافظات المصرية، بالشراكة مع الحكومة، وتم تنفيذها في محافظة أسوان جنوب مصر داخل عدد من المدارس على مستوى المحافظة.

وقال مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بيونيسف مصر إيهاب عبدالعزيز بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة إن عدد المدارس بمحافظة أسوان التي تدخل ضمن المدارس المستهدفة للمبادرة، يبلغ عددها مائة وخمسين مدرسة، بهدف رفع وعي التلاميذ وذلك عن طريق ست رسائل؛ منها ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والتعامل السليم مع الصرف الصحي والتغلب على تأثير التغيرات المناخية، والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والعامة.

وأضاف مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بيونيسف مصر، أن لتحقيق الرسائل الست، تم إعداد مدربين في شركة مياه الشرب ومديرية التربية والتعليم بأسوان، وهؤلاء المدربون قاموا بتدريب 300 معلم في 150 مدرسة.

وتستمر المبادرة التي بدأت العام الماضي لمدة عامين آخرين، حيث يقوم المعلمون بالمدارس بعقد ندوات للتوعية لرفع وعي التلاميذ أثناء الدراسة، ويستمر ذلك في فترة الإجازة الصيفية بأعمال التشجير وتدوير المخلفات واستخدام آليات ري حديثة تعمل على ترشيد استهلاك المياه بالمدارس.

من جانبها قالت مديرة إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان آمال فهمي، إن فعاليات المبادرة تشمل غرس مجموعة من الأشجار بالمدارس، وتوعية الأطفال والمعلمين بترشيد استهلاك المياه بجانب الاستخدام الآمن للصرف الصحي.

جدير بالذكر أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" التي تنفذها "يونيسف مصر" بالتعاون مع عدة وزارات، تعمل على إبراز بعض السلوكيات الصحيحة في التغذية والنظافة العامة والشخصية، ورفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس بتأثير التغيرات المناخية.