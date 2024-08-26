طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الدور الثانى فى اللغة الأولى

محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) فترة ثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.