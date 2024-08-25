اليوم السابع
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طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة الثانية بامتحانات الدور الثانى

الأحد، 25 أغسطس 2024 04:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة الثانية بامتحانات الدور الثانى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 25 أغسطس الجارى، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، كما يؤدى الطلاب اختبار مادة التربية الوطنية، بامتحانات الدور الثانى التي انطلقت السبت 24 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، ويؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية باعتبارها مادة تضاف إلى مجموع درجات الطالب.

ويواصل الطلاب أداء امتحانات الدور الثانى، حيث يمتحن الطلاب يوم الاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024




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