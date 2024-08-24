طلاب الثانوية العامة: امتحان العربى للدور الثانى سهل والأسئلة واضحة.. فيديو

محمود طه حسين ومارينا تراشر

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات الدور الثانى، حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة، موضحين أن الأسئلة مباشرة عدا بعض الجزئيات في النحو، كما أشار الطلاب إلى أن الأسئلة أسهل من اختبار الدور الأول، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية للامتحان ولا توجد فيها أخطاء في الصياغة سواء الفنية أو اللغوية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.