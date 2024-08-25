وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 5492 ألف طالب/طالبة، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 1541 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان التربية الوطنية بعدد طالب واحد، بينما أدى طالب واحد فقط من مدارس المكفوفين امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية).

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 4 حالات غش أثناء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة (اللغة الفرنسية)، وضبط طالبة أخري بلجنة بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة (اللغة الايطالية)، كما تم ضبط طالب آخر بلجنة بإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لحيازة هاتف محمول واستخدامه في الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة (اللغة الالمانية)، وضبط طالبة آخري بلجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازة هاتف محمول واستخدامه في الغش الإلكتروني في امتحان مادة (اللغة الأسبانية).

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان مادة التربية الوطنية.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غدا الإثنين الموافق 26 اغسطس 2024، فى مادة اللغة الأجنبية الأولي .

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولي، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) فترة ثانية.