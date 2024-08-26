اليوم السابع
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 21.5 جنيه

البصل 12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه  .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5  جنيه.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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