أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الاسعار اليوم استقرارا

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- الطماطم 22جنيها



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البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 20جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة ب 28 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ بـ12.5 جنيه.

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9 جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها



