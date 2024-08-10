أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الاسعار اليوم استقرارا
:
- الطماطم 22جنيها
-
البصل 11 جنيها .
- البطاطس بـ 27 جنيها .
- الجزر بـ 20جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة ب 28 جنيها .
-الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ بـ12.5 جنيه.
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 9 جنيهات.
بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 27جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة