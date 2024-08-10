اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 10 أغسطس 2024 01:49 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات ، ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت  الاسعار  اليوم استقرارا
   :

- الطماطم 22جنيها

‏-
البصل 11 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها    .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 20جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .
‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة ب 28 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ بـ12.5 جنيه.
‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .
‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9  جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها


 







وزارة التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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