تعرف على ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع بكلية السياحة والفنادق، إذ يهدف إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافى بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يكسب البرنامج الخريج عدة مهارات ، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التي تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والإدارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.

وتتمثل شروط القبول فى أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها فى مجال الآثار، أو السياحة، أو الإرشاد السياحى، أو الإدارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات، وعلى المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية وللحصول على الدرجة لابد من دراسة 120 نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

ويمنح البرنامج درجة الماجستير المشترك من جامعة حلوان وجامعة براندنبورج للتكنولوجيا فى (حفظ التراث وإدارة المواقع)

M.A. in Heritage Conservation and Site Management

وتعد الشهادة الممنوحة درجة علمية مشتركة.