اعرف برنامج الدكتوراة بالدراسات التراثية المتحفية‬ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

كشفت جامعة حلوان، عن تفاصيل برنامج الدكتوراة فى الدراسات التراثية المتحفية بكلية السياحة والفنادق، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج عام 2017 ككفكرة مبتكرة استكمالاً لنشاط الكلية في مجال الدراسات العليا في تخصصى الدراسات التراثية والمتحفية بعد نجاح برنامجي: "ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع" و"ماجستير الدراسات المتحفية”. ‬

وأوضحت جامعة حلوان، يكتسب خريج البرنامج العديد من المهارات منها: تدريب الطالب على التعامل مع المشكلات البحثية، وتحديدها، والتعرف على مظاهرها، وصياغتها بأسلوب علمى، وكذلك تدريب الطالب على مهارات البحث والاطلاع، والتعامل مع قواعد البيانات، وتنمية مهارات التفكير العلمى والنقد، وكذلك مهارات المناقشة والكتابة العلمية وتأهيل الطالب على الكتابة الاكاديمية والعلمية الخاصة بالتقديم إلى المنح والمشروعات البحثية، من حيث صياغة فكرة المشروع وأهدافه، والإطار الزمنى للتنفيذ، ومراحل المشروع، والدراسة المالية، ومؤشرات قياس الاداء، وكتابة تقارير الإنجاز الدورية.

يهدف البرنامج إلى: إعداد متخصصين فى مجال الدراسات التراثية والمتحفية على مستوى رفيع من التأهيل العلمى، صقل مهارات البحث العلمي وإيجاد البيئة الملائمة للإبداع والابتكار فى مجال الدراسات التراثية والمتحفية وكذلك ربط البحث العلمى فى مجال الدراسات التراثية والمتحفية بأحدث الاتجاهات العلمية الدولية، والعلوم البينية ذات الصلة.

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وتتمثل شروط القبول بالبرنامج أن يكون الدارس حاصل على درجة الماجستير فى مجال ذى صلة من إحدى الجامعات المعترف بها، كما يجب إثبات المعرفة الكافية باللغة الانجليزية من خلال إختبار شخصى تعقده إدارة البرنامج.



وتقوم الدراسة بالبرنامج على نظام النقاط الاوروبية المعتمدة (‪ECTS‬ )وتبلغ مدة الدراسة ستة فصول دراسية بإجمالى 180 نقطة معتمدة وتمنح الدرجة بعد استيفاء النقاط مشتملة على رسالة الدكتوراة.