المديريات التعليمية: اللغة الثانية لم ترد ضمن مواد الإعدادية والحاسب خارج المجموع

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن القرار الوزاري 137 والخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلة الإعدادية، مؤكده علي اقتصار اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية) على المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاص بنوعيه، كما أنها لم ترد ضمن المواد ( الأساسية أو مواد خارج المجموع أو كنشاط بالمدارس الرسمية (الحكومية).

وأضافت المديريات التعليمية، أن مادة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات مادة غير مضافة للمجموع بـ المرحلة الإعدادية، أصبحت التربية الرياضية مادة أساسية التدريس خارج المجموع للصف الأول الإعدادي فقط ونشاط بالنسبة للصفين الثاني والثالث الإعدادي وهي مادة ( نجاح ورسوب الجميع الصفوف، كما أن مادة التربية الموسيقية مادة أساسية التدريس للصف الأول الإعدادي فقط ( خارج المجموع ونشاط بالنسبة للصفين الثاني والثالث الإعدادي وهي مادة نجاح ورسوب لجميع الصفوف).

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا وجود للمهام الأدائية بالمرحلة الإعدادية، وأن والتقييم مازال بالدرجات وليس بالألوان، وأن الأنشطة الطلابية أصبحت خارج المجموع ويختار الطالب نشاطين فقط بجميع صفوف المرحلة الإعدادية وفق ميوله وقدراته، مؤكده علي استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية كما هي بنظام فصلين دراسيين مثل الأعوام السابقة.