وزارة التعليم تعلن المواد الجديدة للأول الإعدادى والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل قرار إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية بالصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني تطبيق المناهج والمقررات المنصوص عليها في صفوف الحلقة الإعدادية بكافة مدارس التعليم العام ، ويجوز لمديري مديريات لاتربية والتعليم بالمحافظات اجراء التعديلات الللازمة للنظام المدرسي وفقا لظروف كل محافظة بشرط الا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفللسفته

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يراعي المعلم اثناء تنفيذ الأنشطة التربوية الأساسية واللاختيارية - المستوى التحصيلي والتعليمي للمتعلمين من ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالفصل ، من خلال تحديد أنشطة ذات مستوى مناسب من حيث الوقت ، والجهد لقدرات المتعلمين ويتم ذلك بالتنسيق مع معلم غرفة المصادر ان وجد والاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي

وتكون خطة المواد الدراسية ودرجات كل مادة للصف الأول الاعدادي على النحو التالي :



مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع :

- اللغة العربية والخط العربي : من 80 درجة .. عدد الفترات 4

- اللغة الإنجليزية : من 60 درجة .. عدد الفترات 2.5

- الدراسات الاجتماعية : من 40 درجة .. عدد الفترات 2

- الرياضيات : من 40 درجة .. عدد الفترات 3

- العلوم : من 40 درجة .. عدد الفترات 2

المجموع الكلي للمواد الأساسية : 280 درجة

مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع :

التربية الدينية : من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات : من 20 درجة



الأنشطة الاختيارية

يختار الطالب نشاطين فقط واحد من كل مجموعة من المجموعتين التاليتين ، وهذه الأنشطة نجاح ورسوب وفق ميول الطالب ولا تضاف للمجموع

المجموعة الأولى (مهارات الصناعة وريادة الاعمال .. مهارات الزراعة وريادة الاعمال .. مهارات إدارة الاسرة وريادة الاعمال) .. كلا نشاط من 20 درجة

المجموعة القانية التربية المسرحية ( الاعلام التربوي - اللمكتبات ومهارات البحث ) .. كلا منهما من 20 درجة

ويتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فتر واحدة لـ اللغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات لليصبح مجموع الفترات 21 فترة أسبوعيا

يتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياصية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط

المواد الاساسية المقررة على الصف الثاني الاعدادي **

اللغة العربية والخط العربي : من 80

اللغة الإنجليزية من 60

تلدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

اما المواد غير المضافة للمجموع فهي : التربية الدينية من 40 ، والتربية الفنية من 20 ، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعللومات من 20

اما عن الأنشطة الاختبارية فهي فيختار الطالب نشاطين فقط من التالي وتكون هذه الأنشطة نجاح ورسوب :

النشاط الرياضي من 20

النشاط الموسيقي من 20

النشاط العملي من 20

الصحافة والإذاعة من 20

المسرح والتمثيل من20

الكشافة والمرشدات من 20

المكتبة والمطالعة من 20

يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درج وكذللك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح االمجموع 20.5 فترة أسبوعيا

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط



وتوزع درجات التقييم للفص الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة او نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي :

امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %

اختبار شهري : 15 %

اختبار شهري ثاني : 15 %

السلوك والمواظبة : 10%

كراس الواجب : 10%

الاختبارات الأسبوعية : 20%

يتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية : متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب



*المواد الأساسية المقررة على 3 اعدادي :

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

المواد غير المضافة للمجموع في 3 اعدادي : التربية الدينية من 40 .. التربية الفنية من 20 .. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

الأنشطة الاختيارية : يختار الطالب نشاطين مما يلي والنجاح فيهما شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني :

النشاط الرياضي من 20 .. النشاط الموسيقي من 20 .. النشاط العملي من 20 .. الصحافة والإذاعة من 20 .. المسرح والتمثيل من 20 .. الكشافة والمرشدات من 20 .. المكتبة والمطالعة من 20

يتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة

يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.