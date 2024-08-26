التعليم توضح ضوابط وقف قيد الطالب المنقطع عن الدراسة وتحديد أوائل الابتدائية

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن القرار الوزاري الخاص بـ تقييم المرحلة الابتدائية، وكيفية تحديد الأوائل وموقف الطلاب المنقطعين عن الدراسة، والطلاب الضعاف وذلك للعام الدراسي المقبل 2024/2025، المقرر أن يبدأ 21 سبتمبروفقاً للخريطة الزمنية، موضحة أن التلميذ المنقطع عن الدراسة من الصف الأول إلى السادس الابتدائي وبعد اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادتين 19. 20، من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما يوقف قيده، ولا يصعد إلى الصف الأعلى بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين متتاليين حتى عودته للمدرسة المقيد بها الدراسة حالته، وإجراء امتحان تحديد مستوى بمعرفة التوجيه الفني المختص بالإدارة، ووفقا لسنه، مع مراعاة ألا يسبق أقرانه المنتظمين بذات الصف حين انقطاعه.

أوضحت المديريات التعليمية، بالنسبة التلاميذ الضعاف تقوم كل مدرسة بوضع خطة تحسين تتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف من الصف الثالث إلى الصف السادس) بناء على نتائج التلاميذ وفي ضوء التقييم التكويني ولا يعد البرنامج العلاجي اجتيازا للتلميذ الراسب في الدور الثاني، وبالنسبة التلاميذ الأوائل، قالت المديريات التعليمية، يتم تحديد التلاميذ الأوائل وفقا لمجموع درجات المواد الأساسية سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة أو المديرية.

