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وزارة التعليم تبحث غدا استعدادات المديريات للعام الدراسى الجديد

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:41 ص
وزارة التعليم تبحث غدا استعدادات المديريات للعام الدراسى الجديد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 تقرر عقد اجتماع غدا، الثلاثاء، من خلال قاعة الفيديو كونفرانس الساعة الواحدة ظهراً بحضور مدير التعليم العام بالمديرية ومديرو المراحل التعليمية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوى - تربية خاصة - الموهوبين ومديرو عموم الادارات التعليمية، حيث يعقد الاجتماع بقيادة الدكتورة  رئيس الادارة المركزية للتعليم العام هالة عبد السلام.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







وزارة التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

بدء العام الدراسي الجديد

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موعد بدء الدراسة

بداية العام الدراسي

بداية العام الدراسي 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2025

بداية العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد



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