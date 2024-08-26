اليوم السابع
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الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:11 م
الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لـ مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

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انفوجراف مجلس الوزراء






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خليك واعى




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