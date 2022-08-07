اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بغرض الاتجار والتربح.. ضبط بدال استولى على السكر التمويني المدعم ببورسعيد

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:51 ص
بغرض الاتجار والتربح.. ضبط بدال استولى على السكر التمويني المدعم ببورسعيد السكر التمويني المدعم
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة غرب التموينية بمحافظة بورسعيد، من ضبط أحد البدالين التموينين قام بالاستيلاء على كميات كبيرة من السكر التموينى المدعم بغرض الإتجار والتربح دون وجه حق، وذلك في نطاق حي الزهور.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة في وصول الدعم إلى مستحقيه وبتوجيهات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وتمكنت إدارة تموين غرب فى الحملة التى قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة

من ضبط ما يلى :-

أحد البدالين التموينين قام بالاستيلاء على كمية تقدر بنصف طن سكر تموينى مدعم لبيعه فى السوق السوداء بغرض التربح دون وجه حق مخالفاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

السكر التمويني

الدعم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة