بغرض الاتجار والتربح.. ضبط بدال استولى على السكر التمويني المدعم ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت إدارة غرب التموينية بمحافظة بورسعيد، من ضبط أحد البدالين التموينين قام بالاستيلاء على كميات كبيرة من السكر التموينى المدعم بغرض الإتجار والتربح دون وجه حق، وذلك في نطاق حي الزهور.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة في وصول الدعم إلى مستحقيه وبتوجيهات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وتمكنت إدارة تموين غرب فى الحملة التى قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة

من ضبط ما يلى :-

أحد البدالين التموينين قام بالاستيلاء على كمية تقدر بنصف طن سكر تموينى مدعم لبيعه فى السوق السوداء بغرض التربح دون وجه حق مخالفاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.