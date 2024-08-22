اليوم السابع
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صرف 90% من مقررات تموين شهر أغسطس لأصحاب البطاقات حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2024 02:00 ص
صرف 90% من مقررات تموين شهر أغسطس لأصحاب البطاقات حتى الآن بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية، وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة اليوم الخميس، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت استمرار طرح كل الاحتياجات المطلوبة من السكر حاليا على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهريا تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية، كما سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ "بدالى التموين، منفذ جمعيتى".







وزارة التموين

مقررات تموين شهر أغسطس

منافذ وزارة التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

اسعار السلع الغذائية

سلع بطاقات التموين



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