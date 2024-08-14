محافظ الوادى الجديد يقرر النزول شهرين بسن القبول للصف الأول الابتدائى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2024 /2025 لمدة شهرين، وذلك استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2018 حتى 30 نوفمبر 2018 (شهرين فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسي كامل، على أن يبدأ تقديم المستندات اعتبارًا من يوم الخميس 15 وحتى الخميس 22 أغسطس 2024.

بيان الأماكن الشاغرة بالمدارس:



أولًا: المدارس الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية

(المنيرة - القطارة - عزب الشركة - الشركة الجديدة - العبور - أبو خالد - بشاير الخير - الوادي بنات - عين الدار - ناصر - النور - عمر بن الخطاب - المجاهدين أساسي - بور سعيد - الخرطوم - عارف - بولاق أساسي - الجزائر - صلاح الدين - الشهيد عبد المجيد الجغيل -الزهور القديمة - معاذ بن جبل - البستان - الشعراوي - ٢٥ يناير - السلام القديمة - الخارجة الابتدائية المشتركة - القلعة - الشهيد طلعت ضرغام - فلسطين- الحرية بولاق - الثورة - الكويت - صنعاء - أنور البارودي - الأمل).

ثانيًا: المدارس الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية

(الشيخ مفتاح - أسمنت الابتدائية المشتركة- أسمنت الجديدة - الشهيد مصطفي سعيد - المعصرة- الشيخ والى أساسي - الشيخ والى القديمة - الصديق - الشعراوى - التحرير - الحرية- نجيب محفوظ - الهنداو القديمة - الهنداو الجديدة - العوينة - الدهوس - الراشدة - الثورة- المنصورة - بدخلو - أبو بكر الصديق - القلمون - عين الرخا - عين القضا- الزهراء - الجديدة - الغرغور - الموشية - عزب الموشية- الشهيد عبد المنعم رياض - برباية - أفطيمة - عمر بن الخطاب - عين أم الصغير - الجيزة - عين الدير - القصر - خالد بن الوليد - النجابين - الشهيد حسين - بئر العبيد - الموهوب- عبد القادر - بئر ۱۳ - العروبة - الصحوة - الأمان - الجهاد - بئر ٥).

ثالثًا: المدارس الابتدائية بإدارة الفرافرة

(الفرافرة للتعليم الأساسي - عائشة عبد الرحمن - زراعة ١٣ - الرواد - أبو الهول - الزراعة ١٠ - الكفاح - أبو هريرة - طلعت ضرغام - بئر ٤ - حطية الشيخ مرزوق).

رابعًا: المدارس الابتدائية بإدارة بلاط

(بلاط الجديدة - الشوش - مرزوق ١ - عين عيش - البليزة ١ - ذخيرة - شمس - -البشندي- الحاجر - أولاد عبد الله - قسطل - الحاج منصور - بئر ۷ - المستقبل ١).

خامسًا: المدارس الإبتدائية بإدارة باريس التعليمية

(جدة - قورمشين - بغداد - عدن - باريس الابتدائية القديمة - باريس الابتدائية الجديدة - المكس البحرى - المكس القبلي- عين الضبع - دوش - القصر القبلى- الأربعين ١ - الأربعين ٢ - الأربعين ٣ - الأربعين).