اليوم السابع
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منطقة الشرقية الأزهرية تعلن غدا تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

السبت، 10 أغسطس 2024 03:11 م
منطقة الشرقية الأزهرية تعلن غدا تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى منطقة الشرقية الأزهرية
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت منطقة الشرقية الأزهرية، تحديد غدا الأحد، للإعلان عن تنسيق القبول لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

 

وحددت 5 ضوابط على مديرى الإدارات التعليمية بناء على تعليمات مركز المعلومات بالمشيخة وكيل الوزارة اهمها قبول الأكبر سنا، وهى: "إتاحة الاستعلام عن النتيجة لولى الأمر من خلال موقع التنسيق والذى سبق أن تقدم من خلاله، إتاحة كشف المقبولين ممن تنطبق عليهم شرط السن الأكبر وفى حدود العدد المطلوب للمعهد من الطلاب الجدد.
 

ويقوم المعهد بطباعة كشف المقبولين من نظام إدارة ش.ط وبالترتيب من الأكبر سنا، ويعلن فى المعهد بمكان بارز".


ويحظر على رائد التحول الرقمى قبول الطالب إلكترونيا على البرنامج لإضافته الى صفحة الغياب إلا بعد استكمال ولى الأمر لملف الالتحاق، والحصول على إفادة من شيخ المعهد ومسئول شئون الطلاب بذلك.







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