إسعافات أولية عند شرب طفلك الكلور أو منتجات التنظيف.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

الكلور من المواد الكيميائية الشائعة التى يستخدمها الكثير من الناس سواء فى التنظيف أو غيره، ومن المواقف الصعبة التى تمر على أى أم عندما يتعرض طفلها لشرب الكلور ما قد يشكل خطرًا على صحته ويحتاج إلى إسعافات أولية لحالته.. وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إنه فى حالة شرب الطفل للكلور أو أى منظف يجب إجراء اسعافات أولية قبل التوجه لأقرب مركز لعلاج السموم للحفاظ على حياة الطفل.

وأوضح أنه يجب عدم إجبار الطفل على التقيؤ لإفراغ ما في معدته بعد شربه للكلور، وكذلك عدم شرب الطفل ماء بملح أو لبن بالبيض وكذلك يمنع الضغط على لسانه حتى يتقيأ، وذلك لأن تقيؤ الطفل يعني تعرض المرىء والبلعوم والفم للمادة الكاوية وكذلك يمكن أن تدخل فى مجرى الهواء وتؤدى بعد ذلك إلى إلتهاب رئوى شديد.

وشدد الدكتور علاء عبد العزيز على ضرورة شرب الطفل قليلاً من اللبن فقط وبدون ماء، حتى لا يتفاعل الكلور مع الماء داخل المعدة ويدمر أنسجتها.

وعن أهمية شرب قليل من اللبن فى الإسعافات الأولية عند شرب طفلك الكلور أوضح الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن اللبن يخفف تركيز المادة الكاوية التى شربها الطفل ويقل مفعولها ما يقلل من ضررها قبل التوجه بالطفل لأقرب مركز لعلاج السموم.