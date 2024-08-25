محافظ أسيوط يوجه بتطهير محطات الصرف الصحى وفق جدول زمني محدد

أسيوط -هيثم البدرى

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدينة أسيوط لمتابعة التوجيهات التي أصدرها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير وتنظيف وتعقيم كافة محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظة والتأكد من مدي كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة تجنبًا لوقوع أي أعطال مفاجئة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظة لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهات صارمة وتعليمات مشددة بوضع خطة عمل لفحص وتطهير جميع محطات الصرف الصحي وشبكاتها علي مستوي المحافظة وذلك من خلال جدول زمني ومراحل متوالية، وتتضمن محطات الرفع الرئيسيه والفرعيه علي مستوي المحافظه بإجمالي 52 محطه ومراجعة كافة محابس ربط شبكات مياة الشرب وصيانتها وتطهير محطات الصرف الصحي حرصاً علي سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ولا سيما إنها الخدمات الأساسية للحياة وكلف المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتنفيذ هذه الخطة في غضون وقت وجيز، مع تحديد جدول زمني محدد لكل مرحلة عن طريق فريق متخصص من المهندسين والفنيين بالإشراف على تنفيذ هذه الخطة.

وتفقد المحافظ أعمال تطهير 50 مطبق وبيارة للصرف الصحي بمنطقة سيتي وشارع المكتبات وشارع شكري بحي غرب مدينة أسيوط بواسطة معدات وأدوات الشركة وسيارة النافوري المخصصة لتطهير وتسليك المطابق وغرف الصرف الصحي كما تفقد تطهير محطة رفع صرف صحي منطقة السادات وتابع أيضا أعمال تغطية وردم الحفر مكان كسر خط طرد الصرف الصحي بميدان المجذوب وتسوية الشارع تمهيدًا لرصفه.

وأكد أبوالنصر أن الخطة تشمل عمليات تنظيف وتعقيم شاملة للمحطات علي مستوي المحافظة، وخاصة المحطات بنطاق مدينة أسيوط ومنها محطات البركه والبنك الدولي والوليدية والشادر والمديرية والسنترال وغرب البلد والشادر بالمدينة بالإضافة الي تحديد نطاق الخدمة لكل محطة صرف صحي وكل محطة مياه شرب، بالإضافة إلى فحص دوري للأجهزة والمعدات للتأكد من عملها بكفاءة، ويليها الشبكات بخطة معلنة موثقة وذلك تفادياً لحدوث أي معوقات قد تطرأ وتغطية جميع محطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الصرف والفنيين بالإشراف على تنفيذ هذه الخطة.