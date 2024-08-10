ضبط 7 أطنان ملح طعام وكلور خام مجهولة المصدر بحملة تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 7 طن ملح طعام وكلور خام جميعها سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على المصانع بنطاق مركز بلبيس.

كان قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن أحمد حسين المفتش بالقطاع، قد شنت حملة مكبرة بمركز بلبيس والقرى التابعة له فأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الأتية:-

تحرير محضر رقم 14370 جنح بلبيس ضد صاحب مصنع لتكرير وتعبئة ملح الطعام بالمنطقة الصناعية ببلبيس طريق العاشر المخالفة وتم ضبط ( 5 أطنان) ملح طعام سائب مجهول المصدر يقوم بتعبئته فى شكائر.

تحرير محضر رقم 13471 جنح بلبيس ضد صاحب مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية ببلبيس طريق العاشر المخالفة وتم ضبط عدد ( 20 ) برميل كلور زنة البرميل ( 100 كجم ) إجمالي ( 2 طن ) كلور خام مجهول المصدر يدخل في صناعة المنظفات.