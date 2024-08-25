اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 11:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية واسمها تكنولوجيا ريادة الأعمال

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:02 ص
التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية واسمها تكنولوجيا ريادة الأعمال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تساؤلات حول  إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، موضحة أنه لم يتم إلغاؤها، وهى مادة نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، حيث يختار الطالب بين التكنولوجيا الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات.


وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







وزارة التربية والتعليم

الغاء مادة الحاسب الآلى بالمرحلة الثانوية

اسم مادة الحساب الآلى بالثانوية

تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة