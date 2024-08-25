وزير العمل: 5 آلاف فرصة عمل موسمية باليونان.. وما فيش مواطن هيدفع فيها جنيه

كتبت آية دعبس

أكد محمد جبران، وزير العمل، إن وزارة العمل هى الجهة الوحيدة المعنية بالتنسيق مع الجانب اليونانى بخصوص الـ5 آلاف فرصة عمل السابق الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سفارة اليونان طلبت إرسال 5 آلاف عامل للعمل بموسم الزراعة لديها، وتم بالفعل إرسالهم، ثم طالبت تحديث بياناتهم، وعمل منصة خاصة لهم ورفع بياناتهم عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف جبران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية،: أن الوزارة لا تتدخل فى اختيار العمالة المقرر سفرها، بل يتم ذلك من خلال الجانب اليونانى، وتدخلنا وأصدرنا العديد من البيانات لمنع تعرض مواطنين للنصب باسم تلك الوظائف، خاصة أن الوزارة تلقت شكاوى بتعرض مواطنين للنصب ومنهم من دفع 50 و60 ألف جنيه، وأنا أؤكد أنه لن يدفع عامل واحد جنيه للسفر لليونان، حتى أننى بدأت أدخل أرد بنفسى على بعض العمالى على صفحات التواصل الاجتماعى.

ولفت وزير العمل، إلى غلق 8 شركات لإلحاق العمالة للخارج، قائلا: ومكملين فى متابعة الشركات، وكل شركة تنصب على المواطن سنغلقها، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد بداية من خلال تلك الفترة للاستعداد لمتابعة منظومة السفر للحج العام المقبل، لمنع تعرض المواطنين لأى عمليات تلاعب أو نصب.

وأشار محمد جبران، إلى أن الوزارة ضمن خطة التحول الرقمى بخدماتها، تعمل على الاستعدا أيضا للانتخابات النقابية المقبلة، بحيث يتم التقديم لها إلكترونيا بشكل كامل.