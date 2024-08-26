اليوم السابع
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أجواء صيفية حارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:00 ص
أجواء صيفية حارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية .

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء ، كما يلى :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى  35 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة 

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 39 درجة 

جنوب الصعيد 42 درجة


ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.







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