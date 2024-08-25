اليوم السابع
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35 درجة فى الظل على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:45 ص
35 درجة فى الظل على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء (حلايب وشلاتين وأبوسمبل) على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.







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