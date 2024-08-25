وزير الرى: دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى والبدالات على الترع والمصارف، وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد.

ووجه سويلم، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات، وصيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفية ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير إجراءات إستصدار التراخيص اللازمة لها.

واستعرض سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.

وتمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة و النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.