‫وزارة الرى: مشروعات تطهير مخرات السيول جنبت أسوان مخاطر الموجة المطرية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية يستعرض موقف السيول الناتجة عن العاصفة المطرية بمحافظة أسوان مساء أمس الأربعاء ، حيث رفع درجة الجاهزية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الأمطار المتوسطة والغزيرة على المحافظات الجنوبية خلال الفترة الحالية.

أشار التقرير إلى فاعلية أعمال تطهير مخرات السيول المنفذة سابقا فى محافظة أسوان (مخرات سيل الكسارة و أبو صيرة والأعقاب)، والتى أسهمت فى استقبال مخرات السيول للمياه الناتجة عن الموجه المطرية وإمرار هذه المياه بسلام عبر مصارف (السيل - الكسارة) وصولا إلى مجرى نهر النيل دون حدوث أى خسائر او أضرار بشرية او فى المنشآت.

ووجه سويلم باستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب مسئولى الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والإدارة المركزية لمحافظة أسوان والإدارة العامة لرى أسوان، وذلك حتى تمام التأكد من استقرار تلك السيول.

جدير بالذكر أن ظاهرة التغير المناخى تبدو واضحة للعيان فى موجات السيول التى أصابت أكثر من دولة من دول المنطقة وآثارها التدمرية واضحة وتناولتها عديد من وسائل الإعلام الدولية، وقد نجحت مصر فى التعامل مع تلك الظاهرة بفضل خطة علمية وتنفيذية لإقامة 1631 منشأ للحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة 6.70 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، بالإضافة لتطهير مخرات السيول سنويا قبل موسم السيول وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى نجنى ثمارها الآن.