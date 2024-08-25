وزير الأوقاف الفلسطيني: للمرأة دور في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي

كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة أنه ينبغي التركيز على دور المرأة لكي تكون مؤهلة تأهيلًا شرعيًّا أو تأهيلًا في أي تخصص يراد أن يسند إليها من الجهة الشرعية المسؤولة في البلد لا من أي جهات أخرى قد تكون منحرفة، كما يجب أن تعد المرأة التي يراد لها أن تكون داعية متبصرة تعمل وفق قوله تعالى : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

وأضاف وزير الأوقاف الفلسطينى: ينبغي أن تعد المرأة إعدادًا روحيًّا، لأن الإعداد الروحيّ مطلوب قبل أي عمل جليل، وقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء حينما أمره بالصلوات الخمس فقال: (أقم الصلاة)، وبعد ذلك قال له: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك)، ماذا بعد ذلك؟ (عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا)، إذًا الإعداد الروحيّ للمرأة خاصة إذا أرادت أن تكون داعية إلى الله عز وجل أمر لا بد منه.

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني أن للمرأة دورًا في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي سواء أكان في مجتمعها خاصة ووطنها أم كان ذلك للأمة كلها.

ووجه وزير الأوقاف الفلسطيني الشكر لله (عز وجل) ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولدولة رئيس الوزراء، ولمصر حكومة وشعبا لوقوفها مع الإسلام والمسلمين، ولتبنيها المنهج الأزهري الوسطي السمح المعتدل، وهذا ما ندعوا إليه، وهذا ما نربي عليه أبناءنا وبناتنا ونساءنا، واعلموا يقينًا بأن نساء فلسطين لا ولن تلين لهن قناة، ولا لأطفالنا ولا لرجالنا مهما قتلوا وقتّلوا منا.