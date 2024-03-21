وزير الأوقاف الفلسطينى: مدينة القدس تشهد تغولا استيطانيا غير مسبوق

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حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى حاتم البكرى، من عواقب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، على الجهود الرامية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال البكري ـ في مقابلة خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية الأربعاء ـ إن "سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ عقود تهدف إلى السيطرة على كل الأراضي وإنهاء الوجود الفلسطيني"، مشيرا إلى أن مدينة القدس تشهد تغولا استيطانيا غير مسبوق.

وأدان البكري، الممارسات الإسرائيلية الرامية لإنهاء الوجود السياسي الفلسطيني وانتهاك التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة والحيلولة بين المدينة المقدسة والشعب بهدف السيطرة على جميع الأراضي وتقويض الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية.

ووصف الأوضاع الراهنة في فلسطين بـ"الصعبة للغاية" نتيجة الحواجز والقيود الإسرائيلية التي تفرضها قوات الاحتلال على المواطنين سواء في الضفة أو القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.