اليوم السابع
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إفتاء البوسنة: نتطلع لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا بشأن دور المرأة في بناء الأسرة

السبت، 24 أغسطس 2024 10:37 ص
إفتاء البوسنة: نتطلع لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا بشأن دور المرأة في بناء الأسرة الدكتور أنس ليفاكوفيتش نائب رئيس العلماء نائبًا عن مفتي البوسنة والهرسك
كتب لؤى على

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وصل الدكتور أنس ليفاكوفيتش نائب رئيس العلماء نائبًا عن مفتي البوسنة والهرسك إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

ووجه نائب رئيس العلماء الشكر لوزارة الأوقاف على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر مؤملًا أن يتناول الباحثون في المؤتمر قضايا وموضوعات مهمة تهم المرأة ودورها في بناء الوعي المجتمعي.

وأكد نائب رئيس العلماء تطلعه لمستقبل أفضل  لمجتمعاتنا وخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في بناء الأسرة وبناء الوعي في المجتمع وبناء مجتمع صالح.

 







البوسنة والهرسك

مؤتمر الاوقاف

وزارة الاوقاف

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية



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