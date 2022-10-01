الحساسية الموسمية.. الأعراض والأسباب والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

تكون الحساسية الموسمية أقل شيوعًا خلال فصل الشتاء، ولكن من الممكن الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي على مدار العام، وتنبعث النباتات المختلفة حبوب اللقاح الخاصة بها في أوقات مختلفة من العام، وقد تتفاعل مع مسببات الحساسية الداخلية ، مثل العفن أو وبر الحيوانات الأليف وفقا لما نشره موقع healthline

أعراض الحساسية الموسمية



تتراوح أعراض الحساسية الموسمية من خفيفة إلى شديدة. الأكثر شيوعًا تشمل:

العطس

سيلان أو انسداد الأنف

عيون دامعة وحكة

حكة في الجيوب الأنفية أو الحلق أو قنوات الأذن

احتقان الاذن

الصرف الأنفي الخلفي

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

ضيق في التنفس

سعال

صداع الرأس

تشخيص الحساسية الموسمية



إذا كانت لديك أعراض حساسية لا تحدث إلا في أوقات معينة من العام ، فهذه علامة على إصابتك بالتهاب الأنف التحسسي الموسمي، قد يقوم طبيبك أيضًا بفحص أذنيك وأنفك وحلقك لإجراء التشخيص، وعادةً لا يكون اختبار الحساسية ضروريًا، و من المرجح أن يكون علاجك من التهاب الأنف التحسسي هو نفسه ، بغض النظر عن نوع مسببات الحساسية التي تتفاعل معها.

علاج الحساسية الموسمية



أفضل دواء لالتهاب الأنف التحسسي على مدار العام هو تجنب المواد المسببة للحساسية التي تسبب الأعراض لك.

اتخذ خطوات لتجنب مسببات الحساسية الموسمية. على سبيل المثال ، استخدم مكيف هواء بفلتر HEPA لتبريد منزلك في الصيف ، بدلاً من مراوح السقف، و تحقق من شبكة الطقس المحلية الخاصة بك بحثًا عن تنبؤات حبوب اللقاح، وحاول البقاء في الداخل عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية في أوقات السنة .

ابق على النوافذ مغلقة

حد من وقتك في الهواء الطلق

ضع في اعتبارك ارتداء قناع الغبار عندما تكون بالخارج، خاصة في الأيام العاصفة

من المهم أيضًا تجنب دخان السجائر .