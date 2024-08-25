رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 294 طبيبا مقيما للعمل بمستشفيات الجامعة

محمد صبحى

وافق الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 294 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية وفق حاجتها لوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 3 سنوات ويجوز مدها إلى 5 سنوات كحد أقصى، بهدف دعم مستشفيات الجامعة لتحسين مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها، للمساهمة فى جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وشملت تخصصات الأطباء الذين تم تعيينهم الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والتخاطب، والسمعيات، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، والأشعة التخصصية، والطب النووي، والأطفال، والجلدية، والذكورة، والعصبية، والفسيولوجيا العصبية، والباثولوجيا الاكلينيكية، وطب العائلة، والباثولوجيا الكيميائية، والنفسية، وطب الصناعات، والصدرية، والرماتيزم والتأهيل، والطوارئ، والقلب، وطب الحالات الحرجة، والمتوطنة.

يذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة قد أعلنت في يوليو الماضي عن حاجتها لشغل 294 وظيفة أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري.