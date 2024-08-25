حساسية ولا جرب .. أعراض تؤكد الإصابة

كتبت مروة محمود الياس

الجرب أحد أهم الأمراض الجلدية التى تصيب البعض، ويختلط على الكثيرين أعراض الجرب مع الكثير من الأمراض الجلدية الأخرى، ووفقًا لتقرير نشر في موقع cdc فإن الجرب له الكثير من العلامات والأعراض التي تختلف من حالة إلى أخرى، ووفقًا للكثير ممن العوامل مثل التحسس وغيرها من العوامل، وهو عبارة عن طفح جلدي شديد الحكة يزعج صاحبه للغاية وينتشر انتشارًا سريعًا فى أنحاء الجسم، يجعل المريض به راغبا في حك جلده على الدوام.

وأوضح التقرير أن الجرب يصيب أغلب أماكن الجسم وأقلها تهوية، مثل الكوع وبين الأصابع، وكذلك الإبط والرقبة، والجبهة، وقد يصيب أماكن أخرى مثل الكتفين والحلمات، وقد يصيب البعض في مناطق أخرى مثل الرقبة والقدمين.

وتابع التقرير أنه لابد من علاج الجرب علاجًا جيدًا وفعالاً ودقيقًا، لأنه قد يسبب الكثير من المضاعفات منها أن يصاب المريض به بالتقرحات الجلدية الحادة والقاسية، فضلاً عن الالتهاب البكتيرى الحاد، وكذا تلف الكليتين، والعدوى البكتيرية الحادة كذلك، لذا وجب علاجه علاجا دقيقا من قبل المختص الذى يفرق بينه وبين الحساسية العادية، وبين الأمراض الجلدية الأخرى الشائعة نظرا لتداخل الكثير من أعراضه مع أمراض جلدية أخرى.

أما عن الحساسية، فهى التحسس الناتج عن مثير، إما الغبار أو حبوب اللقاح والحساسية من الطعام، وغيرها الكثير من المثيرات التى تثير أعراض مرضية مثل الهرش الشديد والطفح الجلدى، وقد تصل الحساسية بمضاعفاتها حد التورم والقئ والدوخة، فضلاً عن اضطرابات الوعى، يقوم الطبيب المختص بالتفرقة من خلال التشخيص السليم والمباشر بين أنواع الحساسية والإصابة بالجرب.