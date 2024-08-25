اليوم.. وزير العمل يعلن رؤيته وخطط الوزارة المستقبلية فى مؤتمر صحفى

كتبت آية دعبس

يعقد محمد جبران وزير العمل، اليوم، الأحد، أول مؤتمر صحفى له، منذ توليه الحقيبة الوزارية ضمن التغيير الوزارى الأخير، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يعرض الوزير خلال المؤتمر رؤيته وخطط الوزارة المستقبلية، وأبرز الملفات الراهنة، ثم الإجابة على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين.

وأكد محمد جبران وزير العمل، إيمانه بأن التواصل مع القواعد العمالية هو السبيل الأقرب لمعرفة التحديات ومواجهتها، كونه قادم من مدرسة نقابية وعمالية، مشيرا إلى أنه من خلال موقعه كوزيرا للعمل، سيكون هناك تكثيف لهذا التواصل ليس فقط مع العمال جنود العمل والإنتاج، ولكن أيضا مع طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن وعادل وهما أصحاب الأعمال والعمال، مع التركيز على هذه الشراكة الوطنية والتاريخية بينهما من أجل بيئة عمل لائقة تشجع على الاستثمار، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، لافتا إلى أن تلك الشراكة يعتبرها الركيزة الأساسية في كل القرارات، والتشريعات والاستراتيجيات المقبلة، والتي تخص عالم العمل في الداخل والخارج.

وأشار جبران، إلى أنه منذ تكليفه وزيرا للعمل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حرص رئيس مجلس الوزراء على أهمية التحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصري، للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياتها خلال الفترة الحالية، وأن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.