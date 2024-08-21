وزير العمل يتفقد المنطقة الاستثمارية بالإسكندرية.. ويعلن توفير 3500 فرصة عمل

كتبت آية دعبس

تفقد محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء، مكتبى تراخيص عمل الأجانب، والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسكندرية، ثم قام الوزير بجولة تفقدية لشركات، فى نفس المنطقة الاستثمارية الحرة، ورافقه خلال الجولة، أيمن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأسامة أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لمركز خدمات المستثمرين، وخالد نصر الدين مدير عام الشركات بمركز الخدمات، ومحمد كمال مدير مديرية عمل الإسكندرية.

واطلع الوزير على جميع مراحل الإنتاج فى الشركات الثلاثة.. واستمع من مسئولى الشركات الثلاثة إلى سير العمل، والعملية الإنتاجية، وأكد على جاهزية الوزارة لتدريب العمالة وتأهيلها بحسب احتياجات هذه الشركات، وذلك فى مراكز التدريب التابعة لها، لتوفير العمالة المطلوبة.. كما استمع إلى مطالب العمال بشأن الاتفاق على ساعات العمل الإضافية، بتوافق مع أصحاب الأعمال بما يعود على الطرفين بالنفع، وبزيادة الإنتاج.

وجرى التأكيد على الالتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك التنسيق مع هيئة الاستثمار، بمراجعة القرارات الأخيرة بشأن التفتيش على المنشآت، وذلك بعدم التفتيش إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية.. كما جرى الاتفاق على توفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة منها 1000فرصة على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، و2500 عامل فى شهر مارس 2025.

واطمئن الوزير على سير العمل، وأحوال العمال، واستمع إلى ظروفهم وأحوالهم خلال سير العمل، والتحديات التى قد تواجههم، ومدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة تعين ذوى الهمم.. وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد حرص الدولة، التشجيع على الاستثمار، وخلق بيئة عمل لائقة، تكون أرضية صلبة لذلك.. وخلال الجولة توقف الوزير لتحية العاملين بالمنطقة الحرة، وحثهم على مزيد من العمل.. وقد تفاعل العمال واثنوا على وقوفه لتحيتهم.