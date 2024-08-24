اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

12 خطوة توضح توزيع درجات تقييمات أولى وثانية ثانوى بالعام الجديد 2025

السبت، 24 أغسطس 2024 10:51 ص
12 خطوة توضح توزيع درجات تقييمات أولى وثانية ثانوى بالعام الجديد 2025 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوضح اليوم السابع في السطور التالية كيفية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الدراسى الجديد كالتالى:

ـ تحسب درجة كل مادة دراسية بنسبة 100%.
ـ تحسب درجة تقييم الطالب في المادة الواحدة بنسبة 30% بكل فصل دراسى.
ـ الفصل الدراسى الأول يؤدى الطالب 3  اختبارات.
1ـ اختبار شهر بنسبة 15% من درجة المادة فيما درسه الطالب وفق خطة توزيع المنهج.
2ـ اختبار الشهر الثانى فيما درسه الطالب وتحسب درجة الاختبار من 15%.
ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول وتحسب درجته من 30% من الدرجة الكلية للمادة.
ـ يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60 % من الدرجة الكلية للمادة .
ـ يخصص نسبة 40% من درجة التقييم لأعمال السنة وتوزع كالتالى:
ـ  تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%.
ـ كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%.
ـ التقييم الأسبوعي بنسبة 15%.
ـ يتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.
 







وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى 2025

اخبار مصر

درجات الصفين الأول والثانى الثانوى

توزيع الدرجات الصف الاول الثانوي

توزيع الدرجات الصف الثانى الثانوي

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة