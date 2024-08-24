هل توقيت تناول وجباتك مهم لصحتك؟

كتب - حسام الشقويرى

في حياتنا المزدحمة، نبدأ يومنا غالبًا بوجبة صغيرة ونتناول أكبر وجبة في المساء، ومع ذلك، فإن الآليات الفسيولوجية لجسمنا لا تتوافق بالضرورة مع هذا النهج، حيث يحتاج الإيقاع اليومي للجسم، وهي دورة الجسم الطبيعية التي تستمر 24 ساعة، إلى التغذية الصحيحة، وخاصة خلال ساعات الصباح و تلعب التغذية الصباحية المثالية دورًا حاسمًا في دعم صحتنا وزيادة معدل الحرق داخل أجسامنا بالإضافة إلى توفير ما يكفي من الطاقة والمغذيات لدعم جميع الأنشطة البيولوجية خلال اليوم، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

عندما نأكل، يتبع جسمنا إيقاعًا يوميًا لدورة مدتها 24 ساعة يحكمها ساعة موجودة في الدماغ، تسمى أيضًا الساعة الرئيسية أو الساعة البيولوجية، تتأثر هذه الساعة بدورة الضوء والظلام - تساعد دورة ضوء النهاروالظلام جسمنا في الحفاظ على الجسم لاستقبال اليوم من خلال إنتاج جزيئات رئيسية في الأوقات المناسبة، مثل الكورتيزول في الصباح والميلاتونين ، هرمون النوم في الليل، يتم التحكم في التمثيل الغذائي والهضم وإنتاج الهرمونات من بين وظائف أخرى بواسطة هذه الساعة الرئيسية والتي تعرف بالإيقاع اليومي.

والوقت الذي نأكل فيه له تأثيرات كبيرة على صحتنا العامة، والتمثيل الغذائي، هناك حاجة لمواءمة أوقات الوجبات مع الإيقاعات البيولوجية الطبيعية لتحسين التغذية ونتائج صحية أفضل يسمى هذا المجال من البحث في كيفية تفاعل الطعام مع التمثيل الغذائي، وتوقيتات الوجبات، والساعات البيولوجية، بالتغذية الزمنية.

فوائد التغذية الصباحية

معدل حرق أفضل: إن تغذية أجسامنا في الصباح عندما يكون جسمنا في نشاط أيضي مرتفع يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وقد ثبت أن تناول وجبة الإفطار اليومية يحسن بشكل كبير صحة القلب والأيض ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، ولكن تخطيها أسبوعيًا يمكن أن يقلل من هذه الفوائد.

التحكم في الوزن: من خلال تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، يتم مزامنة تناول الطعام مع أوقات النشاط الأيضي الأعلى؛ وبالتالي، يمكن للشخص الحفاظ على الوزن من خلال التمثيل الغذائي الأعلى وتناول سعرات حرارية أقل، مع تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين كان له تأثير كبير على استهلاك الطاقة اللاحق مما أدى إلى تغيرات الوزن.

تحسين مستويات السكر في الدم : إن تحديد مواعيد ثابتة لتناول الطعام يحد من مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يكون جذاباً لمرضى السكر وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر. في الواقع، يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت مبكر ومقيد إلى تحسن مقاومة الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم.

الهضم الصحي : يتمتع الجهاز الهضمي لدينا بإيقاعات خاصة لإنتاج الإنزيمات الهاضمة، وامتصاص العناصر الغذائية، والتحكم في الحركة. قد يساعد تناول وجبات متزامنة مع ذروة الهضم في الجسم على تقليل العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مما يؤدي بالتالي إلى تحسين الأداء بشكل عام.

وفيما يلي بعض النصائح العملية حول كيفية دمج التغذية الصحيحة في روتينك اليومي

-الالتزام بمواعيد تناول الطعام: تناول الطعام في نفس الأوقات تقريبًا كل يوم. يتمتع الجسم بالقدرة على تنظيم ساعته الداخلية عندما تفعل ذلك، ويتم تحسين العمليات الأيضية.

-التغذية الصباحية أولاً : طقوس التغذية الصباحية الغنية بالعناصر الغذائية مع البروتين الجيد والكربوهيدرات المعقدة تعمل على تغذية الأنشطة الصباحية بما يتماشى مع ذروة التمثيل الغذائي الطبيعية لديك.

-حافظ على توازن وجباتك : احرص على تضمين الكمية المناسبة من البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات التي ستدعم طاقتك لفترة أطول. تعد مصادر الدهون الصحية أساسية للحفاظ على صحة عقلك يمكن لمكملات الأوميجا عالية الجودة المستمدة من مصادر نقية أن تساهم في صحة القلب والوظائف الإدراكية. في الوقت نفسه، قم بدمج إضافات البروتين النباتية عالية الجودة القائمة على الاحتياجات والتي تملأ الفجوات الغذائية.

إضافة الألياف : إن إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي الصباحي يساعد في الحفاظ على انتظام جهازك الهضمي واستقرار مستويات السكر في الدم. كما يمكن إضافة مكملات الألياف القابلة للذوبان في الماء عالية الجودة للمساعدة في الهضم وتوفير جزء من المدخول اليومي.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل/قبل النوم : يجب تناول كميات قليلة من الطعام في الليل. نظرًا لأن عملية التمثيل الغذائي لديك تتباطأ تدريجيًا أثناء النهار، فإن تناول كميات أقل من الطعام في الليل يساعد في منع زيادة الوزن ويمكن أن يسهل عملية الهضم أيضًا.

تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل : من المعروف أن تناول الوجبات الخفيفة يعيق النوم السليم والإيقاع اليومي الطبيعي.

تجنب تناول وجبتك الأخيرة قبل الذهاب إلى السرير بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

استمع إلى جسدك باهتمام : يرسل جسدك إشارات الجوع والشبع. تناول الطعام عندما تشعر بالجوع والتوقف عند الشعور بالشبع قد يساعد في الحفاظ على إيقاع طبيعي.

مارس الأكل بوعي : تناول الطعام ببطء واستمتع بكل لقمة منه بطريقة تجعلك تشعر بالجوع والشبع. تجنب عوامل التشتيت الأخرى مثل الهواتف أثناء تناول الطعام لتحافظ على تركيزك بشكل كامل. تأكد من تخصيص وقت كافٍ وتجنب الازدحام الصباحي في المكتب حتى يكون وقت تناول الطعام هادئًا.