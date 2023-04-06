تعرف على مزايا الصيام المتقطع

كتبت نهير عبد النبى

الصيام المتقطع هو أسلوب الأكل المقيد بالوقت حيث الانتقال بين الأكل والصيام بناءً على الإيقاع اليومى (دورة الليل والنهار)، الفكرة الأساسية هى قصر وجباتك على 8 ساعات أو 10 ساعات خلال النهار.

وهناك طرق مختلفة للصيام المتقطع، إحداها طريقة 16/8 وهى الصيام لمدة 16 ساعة فى اليوم وتناول من 2-3 وجبات خلال نافذة 8 ساعات فى النظام الغذائى 5: 2، تأكل بشكل طبيعى فى 5 أيام من الأسبوع وتمارس تقييد السعرات الحرارية (الحد من تناول أقل من 600 سعر حرارى فى اليوم) فى يومين من الأسبوع.

وحسب ما ذكره موقع helthy تشمل الطرق الأخرى صيام يوم بديل أو تخطى وجبة عفوية، وتشير الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع له فوائد صحية مختلفة.



ما هى مزايا الصيام المتقطع؟ - ينظم الهرمونات عندما لا تأكل لفترة من الوقت، تحدث عدة أحداث فى الجسم، تتحكم الهرمونات فى كثير منها على سبيل المثال، ويوفر الجسم الدهون المخزنة لعمليات إصلاح الخلايا المهمة وتنخفض مستويات الأنسولين، ما يسهل حرق الدهون فى الجسم وتزداد مستويات هرمون النمو البشرى بشكل كبير، ما يعزز اكتساب العضلات وحرق الدهون وترتبط العديد من فوائد الصيام المتقطع بهذه التغيرات الهرمونية والأمراض ذات الصلة.



- يعزز فقدان الوزن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للناس لتجربة نهج الأكل هذا هو أن الصيام المتقطع قد يساعدك على إنقاص الوزن بشكل عام، وعندما تقصر تناول الطعام على 8 أو 10 ساعات فى اليوم، فإنك تأكل وجبات أقل ما لم تعوض عند الإفراط فى تناول الطعام أثناء وجباتك، وستستهلك سعرات حرارية أقل فى اليوم كما ينظم الصيام المتقطع وظيفة الهرمونات، ما يؤدى إلى زيادة تكسير الدهون الحشوية المخزنة (دهون البطن المرتبطة بالعمر)، ما يعزز فقدان الوزن، لذلك يعمل الصيام المتقطع على جانبى معادلة السعرات الحرارية، فأنت تستهلك سعرات حرارية أقل وتحرق المزيد من الدهون.



- يساعد فى الوقاية من مرض السكر ارتفاع مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 ناتج عن مقاومة الأنسولين، وتحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب عضلاتك ودهونك جيدًا للهرمون، ولا تستخدم الجلوكوز فى الدم للحصول على الطاقة، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وتشير الدراسات البشرية إلى أن الصيام المتقطع قد يساعد فى تقليل مقاومة الأنسولين وخفض مستويات السكر فى الدم، وبالتالى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر.



- يحسن صحة القلب ووظائف المخ للصيام المتقطع آثار مفيدة للوقاية من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل مستويات السكر فى الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول والإجهاد التأكسدى وعلامات الالتهاب، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر، لكن الأدلة تشير إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من الحالات الصحية التى تؤثر على القلب والدماغ. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يقى من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.