محافظ الجيزة يكلف اللواء حازم لاشين رئيسًا لجهاز النقل الجماعى والسرفيس

كتبت - مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف اللواء حازم لاشين رئيسًا للجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس، بمتابعة انتظام العمل داخل كافة المواقف العمومية نطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة شن حملات مفاجئة ودورية على الطرق والمحاور والمواقف، لضمان عدم قيام قائدى سيارات السرفيس بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



