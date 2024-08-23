محافظ الجيزة يؤكد أهمية محور عمرو بن العاص فى تفتيت الكثافات المرورية

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص، في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري نطاق المريوطية بحي الطالبية، وذلك في إطار المتابعات الدورية لذلك المحور المرورى الهام.

وعاين المحافظ موقع وضع الكمرات الحديدية، التي من المقرر أن يتم رفعها خلال المرحلة المقبلة من الأعمال لتمر أعلى الطريق الدائري الجنوبي استكمالاً للاعمال الإنشائية للمشروع.

وتفقد محافظ الجيزة مسار محور عمرو بن العاص بالكامل بدءًا من مطلع المحور بمنطقتي الإخلاص والعروبة بحي الطالبية مرورًا بمناطق الثلاثيني والمحولات والشيخ أحمد نصر وشوارع الهرم والمطبعة وفيصل وحتى نهاية المحور في منطقة الربط مع الطريق الدائري الشمالي اتجاه منشأة البكاري، والتي جاري الانتهاء منها لفتح المحور بذلك القطاع بالكامل للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد "النجار"، في تصريحات له، أهمية محور عمرو بن العاص في تدعيم شبكة الطرق بالمحافظة وتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والربط بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وذكي سلام، وأحمد جلال، وأشرف تامر، رؤساء أحياء جنوب والعمرانية والطالبية.



جانب من جولة المحافظ



جولة محافظ الجيزة