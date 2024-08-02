ضبط 18 سيارة سرفيس ونقل جماعى مخالفة لتعريفة الركوب بحدائق الأهرام

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 18 سيارة سرفيس ونقل جماعي تقوم بتقسيم الطريق والحصول على أجرة أعلى من التعريفات المحددة لخطوط السير بحدائق الأهرام.

وأكدت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تطبيق الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سائقي سيارات السرفيس، وذلك من خلال جهاز السرفيس بالمحافظة.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، التزام سيارات السرفيس بتعريفة الركوب المقررة.

وأكدت استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01016050453.