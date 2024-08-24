كل ما تريد معرفته عن تحليل جدري القرود ومتى يجب إجراؤه؟

كتبت فاطمة خليل

جدرى القرود هو عدوى فيروسية حيوانية المنشأ كانت مقتصرة في السابق إلى حد كبير على وسط وغرب أفريقيا، لكن أعلنت منظمة الصحة العالمية دقت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بسبب انتشار جدري القرود مؤخرًا، وهذا أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز فحوصات لتشخيص جدرى القرود، بحسب موقع "تايمز ناو".

يشترك جدرى القرود في العديد من أوجه التشابه مع الجدري، بما في ذلك أعراضه، والتي تتضمن الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي المميز الذي يتطور عبر مراحل مختلفة.

على الرغم من أن جدرى القرود أقل عدوى من الجدري، إلا أن جدرى القرود لا يزال يمكن أن يشكل مخاطر صحية كبيرة، وخاصة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأطفال الصغار.

متى يجب عليك إجراء اختبار جدرى القرود ؟

إذا كان لديك أعراض مرتبطة بجدري القرود مثل الطفح الجلدي في مناطق مثل الوجه أو اليدين أو القدمين أو الصدر أو الأعضاء التناسلية أو البطن، فعليك اختيار اختبار Mpox جدرى القرود.



حتى الآن، يوصى بشدة بإجراء اختبار جدرى القرود إذا كان لدى شخص ما طفح جلدي مستمر لديه القدرة على التحول إلى آفات جلدية مليئة بالصديد بمرور الوقت.



تتضمن إجراءات اختبار جدرى القرود الفحص البدني واختبارات معينة.



قد يفحص طبيبك الطفح الجلدي والآفات والأعراض التي تعاني منها للكشف عن البداية المبكرة لجدري القرود.

قد يوصي أيضًا ببعض الاختبارات المعملية مثل جمع مسحات أو عينات من الطفح الجلدي لمزيد من الاختبارات، وخزعة، وعينات السوائل إذا كانت الآفات بها بثور.



تشمل الاختبارات الأخرى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، والمناعة الفلورية، والمجهر الإلكتروني.

ما يجب وما لا يجب فعله قبل إجراء الاختبار

لا تخضع لهذه الاختبارات قبل مناقشتها مع طبيبك.



حدد موعدًا مع الطبيب لمناقشة أعراضك بدقة لتحديد ما إذا كانت هذه الاختبارات ضرورية أم لا.



تأكد من مشاركة كل التفاصيل الصغيرة مع طبيبك مثل الأعراض وتاريخ السفر الأخير أو أي اتصال وثيق مع شخص مصاب بجدري القرود.



يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تحليل فرص إصابتك بهذه العدوى الفيروسية.



تجنب مشاركة أغراضك مثل الملابس وفرشاة الأسنان ومنتجات المكياج أو العناية بالبشرة والمناشف والفراش لتقليل خطر التلوث.

هل هناك أي اختبارات أخرى مطلوبة إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية للمرض؟

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية لجدري القرود، فقد تخضع لاختبارات إضافية لضمان سلامتك.



يمكن أن يشمل ذلك بعض فحوصات الدم لتقييم صحتك العامة أثناء البحث بنشاط عن المضاعفات المرتبطة بجدري القرود.

يمكن أن تكون اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب مفيدة في تحليل الحالة الحالية لرئتيك والأعضاء الأخرى بسرعة لتحسين صحتك.

أعراض جدري القرود

جدري القرود هو مرض فيروسي يمكن أن يعيق بشكل كبير من صحة الفرد بشكل عام. يمكن أن تظهر هذه الأعراض بعد 5 إلى 21 يومًا من الإصابة بفيروس جدري القرود. هذا هو السبب في أن اكتشاف جدري القرود في مرحلته الأولية يصبح مستحيلًا تقريبًا.

من أكثر أعراض جدرى القرود شيوعًا الطفح الجلدي والآفات التي تظهر على مناطق مثل الفم والوجه والصدر والأعضاء التناسلية واليدين والقدمين والبطن. قد تشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب وتضخم الغدد الليمفاوية والسعال الجاف وسيلان الأنف والتهاب الحلق وفقدان الشهية.