مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد أى إصابات بجدرى القرود فى مصر.. ونتأهب ضد المرض

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مرض جدري القرود كان مرضا خطيرا جدا في السابق، وقد تخلص منه العالم كله باللقاحات والتطعيمات، لكن جرى رصد بؤرة لمرض الجدري في الكونغو الديمقراطية بين القرود ثم رصد حالات إصابة للإنسان في 2022 وتم السيطرة عليها.

أضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن شهر أغسطس الحالي شهد زيادة في حالات جدري القردة ثم انتشر خارج الكونغو الديمقراطية في بلدان أخرى، حيث إن هذا المرض فيروسي معدي ويتميز بظهور طفح جلدي.

وتابع محمد عوض تاج الدين: "الأزمة الآن أن الحالات تزيد في إفريقيا وخرجت عن الكونغو الديمقراطية إلى أن وصل إلى السويد وبعض بلدان جنوب شرق آسيا منتقلة من الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن المرض خطير وما جعله يثار حاليا خروجه من الكونغو إلى بلاد إفريقية وبعض الدول الأوروبية والأسيوية، لذلك هناك نوع من الاحتراز ضد هذا المرض".

وأكد، أنه لم ترصد أي حالة إصابة بمرض جدري القرود في مصر، مشددا: "لدينا حالة ترقب وحذر والحجر الصحي يراقب كل الأمراض المنقولة من أى بلد فى العالم وجرى تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع التعامل مع أى حالات قد تظهر".