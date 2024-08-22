وزارة الصحة تكشف طرق انتقال مرض جدرى القرود وأبرز أعراض المرض

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال مرض جدرى القرود مشيرة إلى أنه ينتقل من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسى من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدى، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسى للمصاب، وعادة تؤدى عدوى جدرى القرود إلى ظهور طفح جلدى مؤلم، وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.

وعرَّفت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المشتبهة إصابتها بمرض جدرى القرود، هى أى شخص فى أى عمر ولديه طفح جلدى غير معروف السبب، مع وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية:-

- ارتفاع فى درجة الحرارة يصل إلى 38.5 درجة.

- تورم فى الغدد الليمفاوية.

- صداع.

- آلام بالجسم أو العضلات آلام بالظهر.

- ضعف عام.