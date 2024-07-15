طرح لقاح الملاريا R21 بأفريقيا.. فعال بنسبة 79% في السلالة الأكثر فتكا

كتبت أمل علام

حقق العلماء إنجازًا تاريخيًا في معركة مكافحة الملاريا، مع طرح لقاح في جميع أنحاء أفريقيا والذي يقضي على المرض القاتل الذي ينقله البعوض في غضون 10 سنوات، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

من المقرر أن يحصل الأطفال الأفارقة على لقاح الملاريا الذي من الممكن أن يقضي على المرض خلال عقد من الزمان، وسيتم إعطاء الجرعات الأولى من لقاح R21، الذي طوره فريق من جامعة أكسفورد، للأطفال دون سن الثانية في ساحل العاج اليوم وجنوب السودان غدًا (الثلاثاء).



ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لثلاثين عامًا من الأبحاث في التوصل إلى لقاح ضد الملاريا، الذي يقتل أكثر من 600 ألف شخص سنويًا - معظمهم في أفريقيا و80% منهم تحت سن الخامسة.



وقد أنتج معهد المصل، الذي يصنع اللقاح، 25 مليون جرعة بالفعل ولديه القدرة على زيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويًا، تم طرح لقاح الملاريا الوحيد الآخر، وهو حقنة يسمى RTS,S، في وقت سابق من هذا العام، لكن تكلفته مضاعفة ويقتصر على قيود التصنيع.

وقال أدار بوناوالي، الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في الهند لصحيفة صنداي تايمز: "أخيرًا سيصبح العالم خاليًا من الملاريا قريبا".

ومن المتوقع أن تقوم 15 دولة في أفريقيا بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وغانا وموزامبيق وأوغندا وبوركينا فاسو وبوروندي ونيجيريا بإدخال اللقاح بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن تنضم 15 دولة أخرى إلى هذه القائمة.



وتمت الموافقة على اللقاح الجديد - الممول من قبل مؤسسة جافى Gavi، وهو تحالف تطعيم عالمي، ومنظمة الصحة العالمية والحكومات بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة - للأطفال حتى سن الثالثة.



كان السير أدريان هيل، مدير معهد جينر في أكسفورد، مشاركًا في تطوير لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد ولقاح الملاريا الجديد، مؤكدا، لقد كنت أعمل على لقاحات الملاريا منذ عام 1994، لقد طال انتظارنا لذلك، ولكن ها نحن ذا أخيرا، للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، مضيفا، اعتقد أن الأمر برمته قابل للتنفيذ، ليس في السنوات الخمس المقبلة، ولكن ربما في السنوات العشر المقبلة".

وقد ثبت من خلال التجارب أن اللقاح فعال بنسبة تصل إلى 79% في الوقاية من سلالة الملاريا الأكثر فتكاً - والأكثر شيوعاً في أفريقيا - لدى الأطفال الصغار، ويعمل عن طريق استهداف الطفيلي المسبب للمرض، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب لمعرفة مدى فعاليته بالنسبة للنساء الحوامل في الأسابيع المقبلة، كما ستبدأ التجارب لمعرفة مدى فعاليته بالنسبة للنساء الحوامل في الأسابيع المقبلة.

لماذا الملاريا مميتة إلى هذا الحد؟

الملاريا هي واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في العالم، حيث تودي بحياة طفل كل دقيقتين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، الملاريا مرض استوائي يهدد الحياة وينتشر عن طريق البعوض، وهو أحد أكبر القتلة في العالم، وتحدث معظم هذه الوفيات في أفريقيا، حيث يموت 250 ألف طفل بسبب هذا المرض سنويا.

يحدث مرض الملاريا بسبب طفيلي يسمى البلازموديوم، وهناك 5 أنواع منه تسبب الملاريا.



ينتشر طفيلي البلازموديوم بشكل رئيسي عن طريق بعوض الأنوفيلة الإناث، عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا، يدخل الطفيلي إلى مجرى دمه.

تشمل الأعراض ما يلي:

حمى

أشعر بالحرارة والرعشة

الصداع

القيء

ألم عضلي

إسهال

تظهر هذه الأعراض عادة بعد مرور ما بين أسبوع إلى 18 يومًا من الإصابة، ولكن يمكن أن تستغرق ما يصل إلى عام أو حتى أكثر في بعض الأحيان.



يجب على الأشخاص طلب العناية الطبية على الفور إذا ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء أو بعد زيارة منطقة متأثرة بالملاريا

تم العثور على الملاريا في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك:

مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا

أمريكا الوسطى والجنوبية

هايتي وجمهورية الدومينيكان

أجزاء من الشرق الأوسط

بعض جزر المحيط الهادئ

يتم تأكيد التشخيص من خلال فحص الدم.

في حالات نادرة جدًا، يمكن أن ينتشر مرض الملاريا عن طريق نقل الدم، في معظم الأحيان، يمكن تجنب الإصابة بالملاريا باستخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس تغطي أطرافك، واستخدام ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.

كما ينصح في كثير من الأحيان أيضًا بتناول أقراص الوقاية من الملاريا، وعادة ما يؤدي العلاج، الذي يتضمن أدوية مضادة للملاريا، إلى الشفاء التام إذا تم تناوله في وقت مبكر بما فيه الكفاية، في حالة عدم علاج هذه العدوى، فقد تؤدي إلى فقر دم شديد، ويحدث هذا عندما تدخل الطفيليات إلى خلايا الدم الحمراء، التي تتمزق بعد ذلك وتقلل من عدد الخلايا بشكل عام.



ويمكن أن تحدث الملاريا الدماغية عندما تصبح الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ مسدودة، مما يؤدي إلى حدوث نوبات وتلف في الدماغ وحتى الغيبوبة.

